У Луганську скінчився бензин, у Сіверськодонецьку згоріла АЗС

Скріншот відео

У тимчасово окупованому Луганську закінчився бензин марок АІ-92 та АІ-95. Місцеві жителі повідомляють, що на заправках вишиковуються величезні черги: щоб заправитися, доводиться чекати кілька годин. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.



У так званому «Мінтоплівенерго ЛНР» підтвердили «тимчасову відсутність» бензину та пояснили ситуацію перебоями у постачанні, а також підвищеним попитом на пальне в останні два тижні. «На окремих АЗС можливий дефіцит у зв'язку з підвищеним попитом у мешканців і зниженням запасів у постачальників ПММ», — йдеться в заяві.



Водночас повідомляється, що в окупованому Сіверськдонецьку горіла АЗС.



Проблеми із бензином спостерігаються і в інших російських регіонах. Раніше продаж АІ-92 призупинили в Курильському районі Сахалінської області, в Примор'ї повідомляли про кілометрові черги на АЗС, а в Забайкаллі почали відпускати паливо лише за талонами. Перебої з бензином фіксуються і в анексованому Криму.

Нагадаємо, дефіцит бензину охопив захоплений Донбас.