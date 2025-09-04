Кабмін підтримав штрафи за проникнення на військові об'єкти

Уряд України підтримав законопроєкт, що передбачає адміністративну відповідальність за незаконне проникнення на військові об'єкти. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.



Документ спрямований на посилення захисту військових об'єктів і забезпечення безпеки цивільного населення в умовах триваючої російської агресії. Самовільне проникнення на такі об'єкти несе ризик диверсій і може призвести до тяжких наслідків.

Згідно із законопроєктом:

встановлюється відповідальність за самовільне проникнення на військові об'єкти, повторне порушення протягом року та дії в особливий період;

передбачені штрафи від 500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь правопорушення;

повноваження складати протоколи отримають органи Нацполіції;

справи розглядатимуться районними та міськими судами.

Прийняття закону дозволить зменшити кількість випадків несанкціонованого проникнення та посилити безпеку військових об'єктів і громадян.