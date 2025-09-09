Дрони ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції у Володимирській області РФ

Українські безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію у Володимирській області РФ

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції (НПС) «Второво» у Володимирській області Росії.

Як повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр»), атака сталася в ніч проти 7 вересня.

«Паливо в Москві трохи збоїть, кажуть. НПС "Второво", "Транснефть" (Пенкіно, Володимирська область, РФ), трохи зіпсувалася. Нафтоперекачувальна станція, яка дизпаливо перекачує (перекачувала) до МКНПП (Московський кільцевий нафтопродуктопровід)», — написав він.

Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв вранці 7 вересня повідомив, що в регіоні було подавлено БПЛА, постраждалих немає. Однак, місце падіння він не уточнив.

Офіційно атаку на Второво російська влада не коментувала.

НПС «Второво» — це проміжна продуктоперекачувальна станція («ППС Второво»), що відноситься до інфраструктури ПАТ «Транснефть».

Раніше повідомлялося, що Угорщина заборонила в'їзд командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ, етнічному угорцю Роберту Бровді через удари по нафтопроводу «Дружба» на території Росії.