У поліції показали кадри перших хвилин після російського удару по Яровій на Донеччині

Наслідки обстрілу Ярової. Фото: Національна поліція

Робота поліцейських на місці удару в Яровій була ускладнена атаками російських дронів. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області, опублікував відео перших хвилин після обстрілу селища.



Для збору доказів воєнного злочину створили додаткові слідчо-оперативні групи. Слідчі та криміналістична лабораторія працюють над ідентифікацією тіл. Вже ідентифіковані 20 загиблих. Серед жертв – 15 жінок 54-79 років та дев'ять чоловіків 53-87 років.



Серед поранених – п'ять чоловіків 50-79 років та 14 жінок 38-72 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, ампутації, уламкові поранення та переломи. Постраждалих доправили до лікарень міст Слов'янськ, Краматорськ та Лиман.

Нагадаємо, що в результаті удару російської авіабомби по Яровій загинули 24 людини, ще 19 – отримали поранення.



Пізніше у ЗСУ розповіли, яку авіабомбу загарбники скинули на селище.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни точно знали, куди б'ють у Яровій, і точно бачили, що б'ють по цивільних.