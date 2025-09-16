Вночі російські безпілотники вдарили по центру Слов'янська

Ілюстративне фото

У ніч проти 16 вересня Слов'янськ Донецької області зазнав чергового обстрілу з боку російських окупаційних військ. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Ворог атакував місто двома БПЛА "Герань-2"», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дрони влучили у нежитловий гуртожиток в центральній частині міста.

Обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що кількість поранених внаслідок обстрілу центру міста Краматорськ на Донеччині зросла до 19 людей після того, як уночі 14 вересня по місту вдарили чотири російські авіабомби ФАБ-250.