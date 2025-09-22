ССО знищили російський ЗРК С-400 «Тріумф» у Калузькій області

ССО вразили російський ЗРК С-400 Тріумф. Фото: Сили спеціальних операцій

Українські військовослужбовці в ніч проти 5 вересня проводили спеціальну розвідку та вразили комплекс ЗРК С-400 «Тріумф» у Калузької області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Сили спеціальних операцій.



«В результаті успішних дій, ударні дрони Сил спеціальних операцій вразили одну пускову установку та станцію радіолокації російського зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф», — йдеться в повідомленні.



Після отримання візуального підтвердження об'єкта, операторами було передано дані нанесення вогневого ураження.



Раніше ми писали, що 412 полк Nemesis Сил безпілотних систем України знищив російську інженерну машину розгородження (ІМР-3М), яка призначена для забезпечення наступальних дій. Ця техніка використовується для прокладання проходів через мінні поля, розчищення доріг від завалів та виконання різноманітних інженерних завдань.

