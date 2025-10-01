Epirus Leonidas знищила рій з 49 дронів одним залпом: відео

Американська система «Epirus Leonidas».

Американська система «Epirus Leonidas» продемонструвала видатні можливості проти дронів: на недавній живій демонстрації вона знищила рій з 49 безпілотників одноразовим пуском високоенергетичного електромагнітного імпульсу.



Відео демонструє момент синхронного виведення з ладу всіх цілей — дрони миттєво «відключаються», падаючи вниз, що підтверджує 100% ефективність системи. Розробник зазначає, що «Leonidas» безпечна для людей, які знаходяться поруч, а також у рази дешевша за використання класичних засобів ППО.



Принцип роботи заснований на «вигоранні» електроніки дронів шляхом потужного мікрохвильового випромінювання, що робить систему особливо актуальною для боротьби з масовими повітряними загрозами.