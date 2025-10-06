Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів

06 жовтня 2025, 15:50

Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів

Тимчасово окупована північ Приазов'я зіткнулася з повною зупинкою системи охорони здоров'я. Як повідомляє Telegram-канал оперативних новин із території тимчасово окупованої Бердянщини, у селі Софіївка (колишня Коларівка) звільнився останній сімейний лікар.

До початку повномасштабного вторгнення у Приморському районі (нині — ТОТ Бердянської громади) працювали два лікарі — у Зеленівці та Софіївці. Після того, як влітку 2022 року фахівець із Зеленівки залишив окуповану територію, все медичне обслуговування регіону трималося на одному лікарі із Софіївки.

Він одноосібно обслуговував жителів Софіївки (Коларівки), Підгірного, Єлизаветівки, Єлісєївки, Гюнівки, Радолівки, Нельгівки, Зеленівки, Юр'ївки, Петрівки, Мануйлівки, Калинівки, В'ячеславки, Маринівки, а також залізничні станції Єлизаветівка та Нельгівка.

Тепер цим людям просто нема кому надавати допомогу. У регіоні немає ані лікарів, ані достатньої кількості фельдшерів, ані повноцінної невідкладної допомоги. Окупаційна влада обіцяє «надіслати лікаря» з Приморська, однак, за словами місцевих жителів, це лише формальність — у кращому разі фахівець приїде на кілька днів, щоб заповнити папери.

Дефіцит медиків у Приазов'ї має катастрофічний характер. Фахівців не вистачає навіть у містах, а у сільській місцевості ситуація близька до колапсу. Становище посилюється масовими звільненнями працівників фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій. Медикам урізають заробітну плату, а працювати за копійки та ще в умовах окупації люди не готові.

Фактично, північ Приазов'я сьогодні залишилася без системи охорони здоров'я — без права на лікування, без надії на допомогу, без медичного майбутнього. Не дивно, що рівень смертності на тимчасово окупованих територіях стрімко зростає, зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, в окупованому Бердянську зафіксовано критичний дефіцит лікарів, з яким колаборанти не знають, що робити. 

