Ракета з «Панциря» РФ випадково влучила в житловий будинок у Старому Осколі

Момент «прильоту» по багатоповерхівці.

У Старому Осколі (Бєлгородська область) установка ППО «Панцирь-С1» при спробі збити український дрон випадково завдала удару по багатоповерховому житловому будинку.



За словами місцевої влади, вікна у 15 квартирах вибиті «через падіння уламків безпілотника», пошкоджено 20 автомобілів. Постраждалих немає.



Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков додав, що близько тисячі людей залишаються без світла у чотирьох населених пунктах після ударів ЗСУ 5–6 жовтня. Ведуться відновлювальні роботи.

