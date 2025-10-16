Офіцера з Донецької області судитимуть за перевищення посадових повноважень

Слідчі дії. Фото: ГБР

Державне бюро розслідувань закінчило досудове розслідування проти офіцера однієї із військових частин Донецької області. За даними слідства, замість служби він відправляв підлеглих торгувати вуличною їжею у Покровському районі.

Обвинувальний акт уже направлено до суду. Слідчі встановили, що офіцер пообіцяв двом військовослужбовцям не відправляти їх на фронт. Натомість вони мали виконувати його особисті доручення, не пов'язані зі службою. Щоб створити видимість «бойової роботи», він забезпечив їм щомісячні виплати, призначені для учасників бойових дій.



З січня до жовтня 2023 року ці солдати, які до повномасштабного вторгнення служили артистом та музикантом військового оркестру, щомісяця отримували по 100 тисяч гривень за фіктивну участь у боях. Насправді вони займалися торгівлею.

У результаті збитки державі сягнули близько двох мільйонів гривень. Офіцерові інкримінують перевищення влади військовою посадовою особою в умовах військового стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

