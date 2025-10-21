Партизани розвідали стартовий майданчик «Шахедів» в Орловській області

Агенти «АТЕШ» провели розвідку стартового майданчика дронів-камікадзе «Шахед» в районі населеного пункту Руднєво, Орловська область.



На об'єкті зафіксовані активні будівельні роботи, спрямовані на розширення інфраструктури та посилення захисту від ударів Сил оборони України. Зокрема, зводяться капітальні бетонні склади для зберігання та підготовки «Шахедів» до запусків.

Модернізація майданчика вказує на намір окупантів збільшити інтенсивність атак на українські міста. Всі розвідувальні дані — координати, схеми розташування об'єктів і режим роботи майданчика — передані ЗСУ для вжиття відповідних заходів.



«"АТЕШ" продовжує систематично розкривати об'єкти ворожої інфраструктури в глибокому тилу, ефективно діючи навіть далеко від лінії фронту», - йдеться у повідомленні.