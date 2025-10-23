Найзапекліші бої йдуть під Покровськом та на Олександрівському напрямку

Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на фронті сталося 126 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому оперативному зведенні 23 жовтня.

Російські війська завдали одного ракетного удару (із застосуванням 29 ракет), 95 авіаударів і скинули 176 керованих авіабомб по позиціях українських підрозділів та населених пунктів. Крім того, зафіксовано 4847 обстрілів, у тому числі 106 — із реактивних систем залпового вогню, а також застосування 6530 дронів-камікадзе.

Під ударами авіації опинилися райони населених пунктів Рівнопілля, Гуляйполе, Успенівка, Залізничне, Малинівка, Веселянка та Приморське у Запорізькій області, а також Херсон та Ольгівка у Херсонській області.

У відповідь Сили Оборони України завдали ударів по чотирьох районах зосередження живої сили та техніки противника, знищили склад боєприпасів, артилерійську установку та два пункти управління безпілотниками російських військ.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази — у районах Дробишево та Дерилове.

На Слов'янському напрямку українські захисники відбили вісім штурмів у Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки.



На Краматорському напрямку противник активних наступальних дій не здійснював.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 11 атак у районах Плещіївки, Русин Яру, Софіївки та Щербинівки.

Найбільш запеклі бої точаться на Покровському напрямку, де за добу сталося 50 бойових зіткнень. Ворог намагався прорватися біля населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Новопавлівка, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Звірово, Дачне, Філія та у напрямку Гришиного.

Ще однією гарячою ділянкою фронту залишається Олександрівський напрямок, де Сили Оборони відбили 20 атак противника в районах Андріївка-Клевцово, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександроград та Новогригорівка.



На Гуляйпільському напрямку українські війська відбили одну атаку біля Малинівки, а на Оріхівському — дві атаки біля Новоданилівки та Степового.

За даними Генштабу, втрати російських військ за минулу добу становили 920 осіб. Також знищено 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 24 артсистеми, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 626 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 16 ракет та 106 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, український винищувач Су-27 уразив позиції російських військ двома коригованими авіабомбами GBU-62 JDAM-ER у Донецькій області.