В Алчевську після атаки дронів спалахнула пожежа на підстанції

Пошкоджено електропідстанцію в Алчевську

Увечері, 1 листопада, в окупованому Алчевську Луганської області електричну підстанцію атакували дрони. Внаслідок удару на об'єкті трапився потужний вибух і спалахнула пожежа.



За повідомленнями місцевих жителів, без електропостачання залишилося кілька районів міста, зокрема вулиці Волгоградська та Сарматська, а також весь 60-й квартал. Очевидці повідомляють про перебої з подачею електрики та повне відключення світла у кылькох будинках.

Telegram-канали, які висвітлюють ситуацію в регіоні, стверджують, що на місці аварії горіла трансформаторна олія. На момент публікації офіційних коментарів від так званого «уряду ЛНР» не надходило. Проте, за попередніми даними, об'єкт зазнав значних пошкоджень.



За наявною інформацією, удар дронів по підстанції в Алчевську призвів до масштабної пожежі та перебоїв з електропостачанням не лише у самому місті, а й у сусідніх населених пунктах Луганської області.

