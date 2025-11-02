Повторна атака на порт Туапсе: пошкоджено об'єкти «Роснафти»

Туапсе атаковано дронами. Фото з відкритих джерел

У ніч на 2 листопада в Туапсе (Краснодарський край) було пошкоджено інфраструктуру нафтового терміналу внаслідок атаки дронів. За повідомленнями російських джерел, кілька безпілотників уразили глибоководний причал та об'єкти нафтоналивного терміналу компанії «Роснафта».



Внаслідок ударів було зруйновано частини споруд та інфраструктури терміналу, а також пошкоджено надбудову палуби нафтоналивного танкера, на якому спалахнула пожежа. Екіпаж судна евакуювали.



Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна на залізничному вокзалі та в житлових будинках, проте, за даними місцевої влади, постраждалих немає.

Нагадаємо, це вже друга атака на порт у Туапсе. Раніше, 24 вересня, в результаті операції морських дронів було тимчасово зупинено роботу нафтових терміналів у Новоросійську та Туапсе.