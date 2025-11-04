Десантники ЗСУ ліквідували 6 російських солдатів у Покровську

ДШВ ЗСУ підривають будинок із окупантами у Покровську.

Бої за Покровськ продовжуються. На опублікованому відео видно, як бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідують шістьох російських військових, які переховувалися в приватних будинках міста.



Двоє українських десантників підбираються до будинку, де переховувалися троє загарбників, і кидають всередину вибухівку. Після детонації будинок повністю знищено разом з окупантами.



В іншому епізоді один боєць ДШВ самотужки ліквідує ще трьох російських солдатів. Він перебував на території приватного домоволодіння, коли туди спробували зайти окупанти. Помітивши противника, український військовий відкрив вогонь та знищив усіх трьох за лічені секунди.



Всього за минулу добу втрати російських окупантів склали 840 осіб.