РФ атакувала журналістів 23 жовтня: єдиний постраждалий Олександр Количев пережив п`ять операцій

Олександр Количев у лікарні.

Український журналіст та спеціальний кореспондент FREEDOM Олександр Количев, який 23 жовтня потрапив під російський обстріл у Краматорську, досі перебуває у медичній установі у Дніпрі. Олександра після удару доправили до лікарні імені Мечнікова. Про це повідомляє «Радіо Свобода».



У його тілі виявили близько 60 уламків. Протягом чотирьох днів журналіст перебував на апараті штучної вентиляції легень та вже переніс п'ять операцій.

Олександр Количев у лікарні. Фото: скриншот



«Сказати, що це жива людина, було неможливо. 60 отворів, куди залітали уламки. Їх би вистачило, щоб вбити десятьох таких, як Олександр», — розповів його лікар.



Количев розповів, що не чув, як у їхній автомобіль летів російський дрон.



«Це було дуже швидко, майже без звуку. В останню якусь частку секунди я щось почув. Впіймав себе на такому відчутті, що я десь полетів. Зник звук. Я не відчував лівої частини тіла», — заявив він.

Олександр Количев із донькою. Фото: особистий архів Количева



Крім того, журналіст поділився, що після реабілітації продовжить займатися журналістською діяльністю.



Раніше ми писали, що журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін загинули у місті Краматорськ вранці 23 жовтня.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях