РФ атакувала журналістів 23 жовтня: єдиний постраждалий Олександр Количев пережив п`ять операцій

Український журналіст та спеціальний кореспондент FREEDOM Олександр Количев, який 23 жовтня потрапив під російський обстріл у Краматорську, досі перебуває у медичній установі у Дніпрі. Олександра після удару доправили до лікарні імені Мечнікова. Про це повідомляє «Радіо Свобода».
У його тілі виявили близько 60 уламків. Протягом чотирьох днів журналіст перебував на апараті штучної вентиляції легень та вже переніс п'ять операцій.
Олександр Количев у лікарні. Фото: скриншот
«Сказати, що це жива людина, було неможливо. 60 отворів, куди залітали уламки. Їх би вистачило, щоб вбити десятьох таких, як Олександр», — розповів його лікар.
Количев розповів, що не чув, як у їхній автомобіль летів російський дрон.
«Це було дуже швидко, майже без звуку. В останню якусь частку секунди я щось почув. Впіймав себе на такому відчутті, що я десь полетів. Зник звук. Я не відчував лівої частини тіла», — заявив він.
Олександр Количев із донькою. Фото: особистий архів Количева
Крім того, журналіст поділився, що після реабілітації продовжить займатися журналістською діяльністю.
Раніше ми писали, що журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін загинули у місті Краматорськ вранці 23 жовтня.
Переможемо цензуру разом!