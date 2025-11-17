Дружківка потрапила під російський обстріл, є пошкодження

Російські військовослужбовці рано вранці в понеділок, 17 листопада, атакували прифронтове місто Дружківка на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



У відомстві заявили, що росіяни обстріляли місто близько 3:35.



«Є пошкодження у промисловому секторі», — уточнили у відомстві.



Раніше ми писали, що російські військові ввечері 16 листопада завдали удару Слов'янську в Донецькій області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»