Росія «шахедами» вдарила по Одесі: у місті виникли пожежі, постраждали п'ять людей

Наслідки удару по Одесі. Фото: ДСНС

Вночі 21 листопада російські війська атакували Одесу. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Частково зруйнований приватний будинок та пошкоджені сусідні будинки. Також пошкоджені будівля СТО та адміністративна будівля. Знищені кілька легкових машин та пошкоджені вантажні автомобілі.



Внаслідок удару постраждали п'ять людей, серед них 16-річний хлопець. Трьох поранених госпіталізували до лікарні.



Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що один із поранених перебуває у важкому стані.



За даними ДСНС в Одеській області, місто атакували безпілотники.



Загорілися будинки, станція технічного обслуговування з автомобілями та адмінбудівля. До ліквідації наслідків залучили 32 рятувальники та вісім одиниць техніки,



У пресслужбі Одеської обласної прокуратури додали, що у місті також пошкоджені два підприємства.

Нагадаємо, що 20 листопада російська авіація скинула авіабомбу на ринок у Запоріжжі, внаслідок чого загинули п'ять людей, ще вісім – поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко