Окупанти за добу масовано обстріляли Краматорськ: є жертва та поранені

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська ГВА

Російські окупанти за минулу добу, 1 грудня, масовано атакували прифронтовий Краматорськ. Відомо, що п'ять мешканців постраждали, також одна людина загинула. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«У проміжку між 12:55 та 18:00 російські війська атакували місто вісьмома ударними дронами типу «Герань-2», цілеспрямовано завдаючи ударів по житловій забудові та об'єктах інфраструктури. Перші удари ворог завдав о 12:55 — одразу кілька БПЛА потрапили по багатоповерхових будинках та приватному секторі одного з мікрорайонів», — йдеться у повідомленні.



За попередніми даними, поранено п'ятьох мирних жителів — двох чоловіків 1951 і 1954 років народження, а також трьох жінок 1947, 1952 і 1941 років народження. Внаслідок цих ударів пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, сім приватних садиб та сім легкових автомобілів.



У відомстві уточнили, що о 13.45 росіяни вдарили дронами «Герань-2» по об'єктах дорожньої інфраструктури.



Крім того, о 18:00 російський ударний дрон знову потрапив у багатоповерхівку, внаслідок чого сталося масштабне загоряння. Загинув чоловік 1956 року народження.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 2 грудня запустила 62 БПЛА із шести напрямків. Протиповітряна оборона збила 39 дронів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»