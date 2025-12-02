Українські розвідники знищили ключові елементи ППО окупантів на Донбасі

Скріншот

Українські військові розвідники завдали точних ударів по критично важливим об'єктам російської протиповітряної оборони на Донбасі. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.



Вночі, 29 листопада 2025 року, дрони бійців Департаменту активних дій ГУР атакували позиції окупантів, націлившись на елементи їх зенітно-ракетних комплексів. За одну операцію вдалося уразити одразу кілька значних цілей.

Під удар потрапили: пускова установка 9А83 зі складу ЗРК «С-300В», яка виконувала бойове чергування; дві сучасні дорогі станції радіолокації 1Л125 «Ніобій-СВ», які ворог використовував для контролю повітряної обстановки.

За даними розвідки, знищення цих систем значно послаблює здатність російських військ спостерігати за повітряним простором над Донбасом та відкриває додаткові можливості для нових повітряних операцій Сил оборони України.

Нагадаємо, за 80 миль від берега був атакований російський танкер Midvolga 2.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»