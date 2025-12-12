Росіяни вдарили дронами по спорткомплексу в Шостці, де тренувалися діти

У Шостці російські війська спрямували два ударні безпілотники по спортивному комплексу, де саме проходило тренування наймолодшої групи дітей. Про це повідомила Сумська ОВА.



За інформацією радниці голови Шосткинської РВА Юлії Андрусенко, перший дрон поцілив близько 13:00. У цей час у спортивній залі перебували 16 дітей віком 5–7 років, четверо тренерів і охоронець. Удар прийшовся в іншу частину будівлі, тому ніхто не постраждав.



Одразу після першого вибуху всіх дітей оперативно евакуювали. Згодом стався ще один приліт: «Шахед» спочатку не детонував, але вибухнув через приблизно 40 хвилин — коли дітей уже забрали батьки.



«Усіх дітей і тренерів вчасно вивели в безпечне місце. Попередньо — жертв і поранених немає», — підтвердили в обласній військовій адміністрації.

Раніше країна-окупант завдала удару по АЗС на Харківщині. Внаслідок атаки шість людей дістали поранення, один — у реанімації.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»