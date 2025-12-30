Маркування на збитому «Шахеді» вказує на оперативне виробництво БПЛА у Росії

Фрагмент корпусу збитого БПЛА «Шахед» із заводським маркуванням.

На уламках безпілотника типу «Шахед», збитого під час однієї з нещодавніх атак по Україні, зафіксовано заводське маркування з кодом 09.12.25. Відповідне фото оприлюднив у Facebook експерт зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



За словами фахівця, характер маркування може свідчити про мінімальний проміжок між виготовленням та бойовим застосуванням дронів, що вказує на працюючу в режимі нон-стоп виробничу логістику противника.

«Уламок корпуса "Шахеда" з недавньої атаки. Як бачите, "Шахеди" летять буквально "з виробництва"», — зазначає експерт.

Раніше вже фіксувалися випадки, коли «Шахеди», знищені українською ППО, були зібрані менш ніж за тиждень до запуску. Це підтверджує дані про значні запаси безпілотників, які Росія накопичувала для зимових ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі України.



За попередніми оцінками, наприкінці року противник мав у своєму розпорядженні до 2000 ударних дронів. Зокрема, в ніч на 23 грудня РФ здійснила масовану комбіновану атаку, застосувавши десятки ракет і сотні БПЛА різних типів.



А вже 13 грудня українська протиповітряна оборона знищила 430 із 495 повітряних цілей, підтвердивши ефективність захисту неба.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»