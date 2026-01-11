Росіяни вперше застосували ударний дрон «Герань-5» — ГУР

Перші фотографії фрагментів російського ударного реактивного БПЛА «Герань-5». Фото: ГУР МО України

Новий ударний безпілотний літальний апарат «Герань-5», який нещодавно російські окупаційні війська вперше застосували для атак по Україні, має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра.

На відміну від попередніх модифікацій, п'ята модель лінійки виконана вже за «нормальною» аеродинамічною схемою. Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

Більшість ключових вузлів та компонентів стандартизовані з іншими зразками серії. Зокрема, зазначають у ГУР, встановлено використання 12-канальної системи супутникової навігації «Комета», трекера на базі мікрокомп'ютера Raspberry та 3G/4G модемів. На дрон встановлений реактивний двигун Telefly, як на «Герань-3», але з більшою тягою.

Маса бойової частини становить близько 90 кг, а заявлена дальність ураження становить близько 1000 км.

Зазначений БпЛА, як і попередні версії, складно вважати власною розробкою РФ, оскільки апарат має суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

За наявною інформацією, з метою збільшення дальності та здешевлення використання росіяни опрацьовують варіанти застосування «Герань-5» із літаків Су-25. Окремо розглядається можливість оснащення апарату ракетами класу «повітря-повітря» Р-73 для протидії українській авіації.