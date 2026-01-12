ППО знищила 135 дронів над Україною

ППО збила 135 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська РФ у ніч на 12 січня запустили по території України 156 дронів. Протиповітряна оборона збила 135 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 12 січня (з 18:00 11 січня) противник атакував 156 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — Крим, близько 110 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 135 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.



Крім того, зафіксовано влучення 16 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.



Раніше ми писали, що 11 січня сили протиповітряної оборони знищили 125 зі 154 безпілотників, якими росіяни атакували Україну.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»