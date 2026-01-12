Армія РФ увечері обстріляла Краматорську громаду

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська міськрада

У неділю ввечері, 11 січня, Краматорська громада на Донеччині потрапила під російський обстріл. Інформації про постраждалих та жертв немає. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«О 21:32, із застосуванням РСЗВ «Смерч», російські війська завдали двох ударів по приватному сектору», — йдеться в повідомленні.



За попередньою інформацією, пошкоджено щонайменше сім житлових будинків.



Раніше ми писали, що вісімнадцять приватних житлових будинків було пошкоджено у Краматорську Донецької області увечері 10 січня внаслідок удару російського безпілотника.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»