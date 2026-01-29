Переговори щодо України зайшли в глухий кут через Донецьку область — Рубіо

Фото: Reuters

У рамках мирних переговорів щодо України триває активна робота з врегулювання територіального питання Донецької області, проте саме воно залишається найскладнішим та найчутливішим елементом діалогу. Про це у середу заявив держсекретар США Марко Рубіо, пише Reuters.



За його словами, переговори за посередництва Сполучених Штатів спрямовані на припинення війни Росії проти України, проте донецьке питання залишається «ключовою невирішеною розбіжністю», яку «дуже важко» узгодити. Рубіо підкреслив, що без компромісу щодо цього пункту досягнення всеосяжної угоди залишається проблематичним.

Як зазначає Reuters, Володимир Путін раніше неодноразово заявляв, що Москва має намір силою встановити контроль над усім Донбасом, якщо Київ не погодиться на його передачу в рамках мирної угоди. Наразі російські війська контролюють близько 90% території Донбасу, частиною якого є Донецька область.



Вимога Кремля про передачу Україні 20% Донецької області, що залишилися, — території площею близько 5 тисяч квадратних кілометрів — стала однією з головних перешкод на шляху до угоди. При цьому більшість країн світу продовжують визнавати Донецьку область невід'ємною частиною України.



Глава американської дипломатії також повідомив, що США можуть взяти участь у наступних раундах переговорів щодо України. При цьому спецпосланці президента Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які брали участь у попередніх переговорах в Абу-Дабі минулими вихідними, у наступній зустрічі не братимуть участі.



Переговори, які відбулися в Абу-Дабі, включали рідкісну очну зустріч представників Росії та України, проте завершилися без підписання будь-яких домовленостей. Попри це обидві сторони заявили про готовність продовжувати діалог.



За словами американського чиновника, який спілкувався з журналістами, наступний раунд обговорень очікується найближчої неділі, також в Абу-Дабі.

Окремо Рубіо прокоментував питання гарантій безпеки України. Відповідаючи на запитання журналістів, він наголосив, що з американського боку такі гарантії вже узгоджені.



Думаю, можна стверджувати, що з нашого боку вони узгоджені. Очевидно, тут відіграє роль російська складова. І, звичайно, будь-які гарантії безпеки набудуть чинності по закінченні конфлікту», — заявив держсекретар США.

Нагадаємо, геолокаційні кадри, опубліковані 28 січня Інститутом вивчення війни, свідчать про те, що українські війська просунулися у північно-західній частині міста Покровська.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»