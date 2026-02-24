ЗСУ відкинули противника на Дніпропетровщині, але тиск під Покровськом посилюється

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони України змогли відкинути російські підрозділи у районах Калинівського та Тернового у Дніпропетровській області. Противник був змушений залишити зайняті раніше позиції після серії контратак українських підрозділів.



На цьому фоні фіксується просування російських військ у Донецькій області — у районах Покровська та Святопокровського. Аналітики відзначають, що саме на цій ділянці фронту противник збільшує тиск, концентруючи сили та засоби.



Воєнний журналіст Богдан Мірошников стверджує, що у Покровську стійкого контролю українських сил вже немає. За його словами, у місті діють лише малі піхотні групи, проте їхня активність має рейдовий характер — без закріплення та утримання позицій, будівель чи окремих ділянок території.



Основні бойові дії змістилися у передмістя та на підступи до Покровська. При цьому ситуація у цьому районі виглядає дещо стабільнішою порівняно з попередніми тижнями. Окупаційні підрозділи вже не здатні заходити вглиб оборони цілими зведеними ротами, як це відбувалося близько двох місяців тому.



Наразі ключовими точками боїв залишаються Родинське, район Світлого та Гришиного. Незважаючи на окремі тактичні успіхи українських сил, зберігається загальна тенденція до погіршення ситуації. Противник продовжує мати чисельну перевагу в живій силі та засобах ураження, за винятком безпілотників.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»