Сили ППО України збили 19 із 20 «шахедів»

У ніч на 17 січня 2024 року противник завдав удару 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131». Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.



Згідно з ПС ЗСУ, росіяни також атакували Харків двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області.



«Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 "шахедів"», - зазначили в командуванні Повітряних Сил.



До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.



В оборонному відомстві уточнили, що протиповітряна оборона працювала у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.



Нагадаємо, 13 січня 2024 року Росія завдала чергового ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.



Раніше служба безпеки затримала бойовика з угрупування «Вагнер», яке російська ГРУ «закинула» в Україну для спроби завдати удару по енергосистемі України за допомогою БпЛА типу Shahed.



Водночас заступник голови української військової розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів, що 4% запущених Росією безпілотників не долітають, не можуть стартувати або вибухають відразу після запуску.