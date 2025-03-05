Російський дрон убив мирного жителя в Антонівці

Близько 14:30 російські окупанти завдали удару по Антонівці з безпілотного літального апарату. Унаслідок скидання вибухівки загинув місцевий житель.



Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, чоловік отримав травми, несумісні з життям.



«Мої співчуття рідним і близьким загиблого», - написав голова ОВА в Telegram.

Нагадаємо, за 4 березня росіяни поранили одного мешканця Донецької області.