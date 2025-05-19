15 років в'язниці за зраду: ексвійськовий із Сумщини воював за РФ

Обвинувачений у держзраді. Фото: ДБР

Суд заочно засудив до 15 років в'язниці колишнього військовослужбовця із Сумської області за державну зраду. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.



За даними ДБР, у 2019 році чоловік із сім'єю переїхав до Бєлгорода та отримав російське громадянство. Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до армії РФ і брав участь у бойових діях проти України.



У вересні 2022 року його взяли в полон українські військові під час боїв біля села Червонопопівка на Луганщині. Згодом зрадника обміняли на українських полонених.



Суд визнав його винним у держзраді та призначив 15 років ув'язнення.

Раніше на Донеччині був затриманий колишній український військовий, звинувачений у державній зраді.