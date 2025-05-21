Росія готується передати США умови для припинення вогню в Україні — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: ABC News

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Москва готується передати Вашингтону умови для припинення вогню в Україні.

«Ми розуміємо, що росіяни збираються написати умови, які вони вимагатимуть для досягнення припинення вогню, що згодом дозволить провести ширші переговори. Ми чекаємо на ці умови, і, коли ми побачимо, як виглядають ці умови, у нас буде набагато більше розуміння про пропозицію Путіна», — сказав Рубіо, виступаючи 20 травня на слуханнях комітету сенату з міжнародних відносин.

Держсекретар додав, що США будуть готові ввести санкції щодо Росії, якщо зрозуміють, що «росіяни не зацікавлені у мирній угоді та хочуть продовжувати війну».

Рубіо зазначив, що президент США Дональд Трамп «хоче якнайдовше зберегти можливість вплинути на обидві сторони на шляху до миру».

Коментуючи переговори Росії та України, що відбулися в Стамбулі 16 травня, глава Держдепу назвав позитивним кроком те, що сторони домовилися обміняти військовополонених за формулою «1000 на 1000 осіб», але, на думку Рубіо, «ми поки що не бачимо руху до миру».

Нагадаємо, Дональд Трамп провів 19 травня телефонну розмову з Путіним. Після розмови Трамп заявив президенту України та європейським лідерам, що не готовий вводити санкції щодо Росії, а також повідомив, що Москва та Київ мають самі домовитися про завершення війни.