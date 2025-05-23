Фронтові села: по Іллінівській громаді завдано удару

Краматорський район Донецької області залишається однією із гарячих точок воєнних дій. Страждають мирні жителі.

Окупанти 23 травня атакували Іллінівську громаду.

Поблизу селища Довга Балка ЗС РФ потрапили FPV-дроном в трактор. Водій, який у цей час виконував польові роботи, отримав поранення, несумісні із життям.

Через деякий час окупаційна армія вдарила із РСЗВ «Смерч» по селу Степанівка. В результаті у 65-річної жінки діагностовано мінно-вибухову травму, рвану рану та садна. Вона в момент удару була вдома.

Дещо раніше, в Костянтинівці загинув мирний житель, внаслідок обстрілу російською армією зі ствольної артилерії.