Комбінована атака по Україні – щонайменше 10 загиблих

Вночі 25 травня 2025 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши різні види озброєння: ударні безпілотники (БПЛА), крилаті та балістичні ракети, а також авіацію.

Удари завдавалися по Києву та області, Миколаєву, Харкову, Тернополю, Конотопу, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій області, повідомляє ДСНС України.

Київ та область: загинуло 3 особи, поранено не менше 20, пошкоджено житлові будинки, студентський гуртожиток, бізнес-центри та інші об'єкти. У Голосіївському районі уламки БПЛА впали на студентський гуртожиток, спричинивши пожежу. В інших районах руйнування торкнулися приватних будинків та цивільних об'єктів.

Хмельницька область: загинуло 4 особи, поранено 5, зруйновано 20 житлових будинків, пошкоджено навчальні заклади та комунальний транспорт.

Миколаївська область: є загиблий, п'ятеро поранено, частково зруйновано 5-поверховий житловий будинок.

Харків: 4 БпЛА вдарили містом. Троє поранених, серед них — дитина, яка отримала поранення осколками скла.

Тернопільська область: частково пошкоджено будівлю промислового підприємства.

Сумська область (Конотоп): місто пережило, за словами мера, «наймасовіший комбінований удар з часів Другої світової війни». Зруйновано об'єкт інфраструктури, знеструмлено деякі вулиці.

Нагадаємо, в ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по території України, застосувавши 14 балістичних ракет типу «Іскандер-М»/KN-23.