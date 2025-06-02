Спецоперація «Павутина»: Малюк розповів, як Україна уразила авіацію РФ

Малюк розкрив деталі спецоперації Павутина. Фото: СБУ

1 червня стало відомо, що Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію «Павутину», внаслідок якої було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації російської армії А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Про це розповів голова СБУ Василь Малюк.



Спецоперація відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичного погляду. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів.



«Знищення ворожих бомбардувальників – це завдання, яке перед нами поставив президент України Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні на ділі відчув, що «відплата неминуча». СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли», — зазначив Василь Малюк.



Дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах РФ — «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново».



«Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності РФ», — наголосив він.



Глава СБУ подякував усім співробітникам Служби, які були залучені в цій історичній спецоперації, підкресливши, що всі її учасники вже давно перебувають в Україні.



«Ворог думав, що може безкарно і нескінченно бомбити Україну та вбивати українців. Але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди – на морі, в повітрі й на землі. А як треба — дістанемо і з-під землі», — резюмував Малюк.



Раніше ми писали, що внаслідок спецоперації СБУ під назвою «Павутина» у Росії горить стратегічна авіація. Україна атакувала літаки на чотирьох аеродромах: «Біла», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Джерела повідомили, що було вражено 40 літаків, зокрема А-50, Ту-95 і Ту-22 М3.



Як зазначається, президент України Володимир Зеленський контролював перебіг операції. Своєю чергою голова СБУ Василь Малюк зміг реалізувати ідею.



«СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а потім мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, які вже розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники», — йдеться у повідомленні.