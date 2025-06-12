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«Шахедна» атака на Краматорськ: збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару росіян

12 червня 2025, 15:14

«Шахедна» атака на Краматорськ: збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару росіян

Внаслідок «шахедної» атаки на Краматорськ 11 червня збільшилася кількість постраждалих. Таким чином, від дій російської армії дістали поранення дві людини. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

«Чоловік 1974 року народження отримав мінно-вибухову травму, множинні непроникні вогнепальні поранення», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що потерпілий одержав допомогу лікарів, чоловік перебуває на амбулаторному спостереженні у травматолога.

Щодо іншого постраждалого, то він перебуває в медичній установі.

Раніше ми писали, що 11 червня близько 02:30 два БПЛА «Шахед» атакували місто Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина. Потерпілого госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

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