«Шахедна» атака на Краматорськ: збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару росіян

Внаслідок «шахедної» атаки на Краматорськ 11 червня збільшилася кількість постраждалих. Таким чином, від дій російської армії дістали поранення дві людини. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Чоловік 1974 року народження отримав мінно-вибухову травму, множинні непроникні вогнепальні поранення», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що потерпілий одержав допомогу лікарів, чоловік перебуває на амбулаторному спостереженні у травматолога.



Щодо іншого постраждалого, то він перебуває в медичній установі.



Раніше ми писали, що 11 червня близько 02:30 два БПЛА «Шахед» атакували місто Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина. Потерпілого госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.