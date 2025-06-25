Українська армія просунулася на Торецькому напрямку – ISW

Ситуація на Торецькому напрямі. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 23 червня, свідчать про те, що українські війська просунулися у західній частині села Яблунівка.



За даними оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», за минулу добу російські окупанти атакували українські оборонні укріплення та намагалися покращити своє тактичне положення поблизу Яблунівки.

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали один із головних планів Росії на літній наступ.