Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Українська армія просунулася на Торецькому напрямку – ISW

25 червня 2025, 11:11

Українська армія просунулася на Торецькому напрямку – ISW

Ситуація на Торецькому напрямі. Фото: карта ISW Ситуація на Торецькому напрямі. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 червня, свідчать про те, що українські війська просунулися у західній частині села Яблунівка.

За даними оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», за минулу добу російські окупанти атакували українські оборонні укріплення та намагалися покращити своє тактичне положення поблизу Яблунівки.

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали один із головних планів Росії на літній наступ.

ТЕГИ

Місця
Яблунівка
Організації
ЗСУ ISW
Інше
Війна Ситуація на фронті просування ЗСУ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:49
У Луганській області окупанти примусово мобілізуватимуть жителів навіть без паспорта РФ – ОВА
19:42
«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» жителю окупованого Донецька: його звинувачують у «шпигунстві для ГУР»
19:31
Суховантаж на рейді Ялти очікує заходу до Севастополя за українським зерном
17:16
У Донецьку майже рік судять водія вантажівки, який наїхав на дітей-велосипедистів
16:44
Реєстрація житла українців в окупації: Росія ухвалила новий закон
16:25
В окупації підліток на машині збив на смерть молодого хлопця
15:16
У школах на окупованих територіях припинять вивчення української мови
14:54
На окупованій Луганщині понад 30 тисяч мешканців залишилися без води
13:16
В Донецьку хочуть закрити ринок у районі залізничного вокзалу: люди бояться залишитися без роботи
20:48
ЗСУ атакували полігон у Донецькій області: є загиблі та поранені
14:44
Можна не битися у черзі: у Донецьку планують продовжити терміни верифікації SIM-карток
14:09
У Криму леви напали на власника парку, який вивозив крадених тварин із Маріуполя та Херсона: він у тяжкому стані
12:12
Вагнерівець з «АТЕШ» спалив техніку і вбив окупантів у тилу
11:40
Активно готують до війни: у «ЛНР» росіяни навчатимуть дітей керувати безпілотниками
15:41
ГУР знищило залізничні цистерни з пальним росіян в окупації
15:30
Окуповане місто Сватове потрапило під обстріл: троє людей постраждали
17:13
На тимчасово окупованій Запорізькій залізниці знищено російський ешелон із цистернами
13:21
У Макіївці не справляються з натовпом до центру мобільного зв'язку
21:59
Один співробітник комунального підприємства загинув, ще троє постраждали внаслідок обстрілу в окупації
21:39
Путін заявив про «право» Росії на територію України
усі новини
13:40
ЗСУ розрізали навпіл російський поїзд у Токмаку
12:58
HIMARS знищив позиції ворога на Сумщині — САУ та гаубиці
11:49
У Луганській області окупанти примусово мобілізуватимуть жителів навіть без паспорта РФ – ОВА
11:48
Росія отримала три нові винищувачі Су-35С для ПКС
11:34
Армія РФ безпілотниками атакувала Новоявленку на Донеччині: під завалами загинула жінка, є поранена
11:19
Війська РФ за добу 68 разів обстріляли населені пункти Донецької області: є загиблі та поранені — ОВА
11:11
Українська армія просунулася на Торецькому напрямку – ISW
10:42
На Канарах помітили людину, дуже схожу на Януковича
10:24
Bayraktar TB2 вразив катер РФ із десантом на Тендрівській косі — OSINT
10:15
Німеччина профінансує виробництво українських БПЛА на мільйони євро — Der Spiegel
10:07
Російські війська дронами атакували Покровськ: є загиблий та поранені
09:53
Російська авіація вночі скинула авіабомбу на Куп'янськ: пошкоджена дев'ятиповерхівка, поранені п'ять людей
09:41
Росія вночі завдала чотири ракетних удари по Запоріжжю: є поранені
09:39
Ймовірно, у російському Таганрозі дрони атакували військовий завод
09:29
ЗСУ назвали точну кількість збитих БПЛА за ніч
09:26
Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: загинули три людини, ще 11 – поранені
08:55
На Херсонщині бійці РФ спалюють свої позиції через протести
08:47
По Харкову вдарили російські дрони: є постраждалий
23:12
Війська Росії обстріляли Костянтинівку: важкі поранення отримав чоловік
23:07
Важкі бої на Покровському та Лиманському напрямках — Генштаб ЗСУ
усі новини
ВІДЕО
Момент «прильоту» по катеру ЧФ РФ. Фото: кадр із відео Bayraktar TB2 вразив катер РФ із десантом на Тендрівській косі — OSINT
25 червня, 10:24
Наслідки ракетних ударів по Запоріжжю. Фото: ЗОВА Росія вночі завдала чотири ракетних удари по Запоріжжю: є поранені
25 червня, 09:41
У російському Таганрозі вночі пролунали вибухи. Ймовірно, було атаковано військовий завод. Кадр із відео Ймовірно, у російському Таганрозі дрони атакували військовий завод
25 червня, 09:39
По Харкову вдарили російські дрони: є постраждалий По Харкову вдарили російські дрони: є постраждалий
25 червня, 08:47
F-16 збиває російський «Шахед». Фото: кадр із відео З'явилося відео збиття «Шахеда» винищувачем F-16 ЗСУ
24 червня, 19:20
Після удару авіації ЗСУ горить склад ПММ окупантів. Повітряні сили ЗСУ вдарили HAMMER по складах і техніці армії РФ
24 червня, 16:16

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір