Росія отримала три нові винищувачі Су-35С для ПКС

Су-35С РФ.

Об'єднана авіабудівна корпорація РФ (ОАК) передала на баланс Повітряно-космічних сил Росії три багатофункціональні винищувачі покоління «4++» Су-35С. Про це повідомляють профільні телеграм-канали, присвячені військовій авіації.



Су-35С — один із ключових винищувачів ПКС РФ. Він є глибоко модернізованою версією Су-27 і вирізняється поліпшеними характеристиками маневровості, дальності польоту і бойових можливостей.



За даними з відкритих джерел, особливостями Су-35С є радіолокаційна станція з фазованою антенною решіткою «Ірбіс-Е», яка здатна одночасно супроводжувати до 30 цілей і обстрілювати до 8 з них.

Су-35С РФ.

Також літак здатний розвивати максимальну швидкість до 2 500 км/год, а його дальність польоту досягає 3 600 км без дозаправлення. Крім того, Су-35С може виконувати надманеврені фігури завдяки керованому вектору тяги.

Озброєння та ракети:

Винищувач здатний нести до 8 тонн бойового навантаження на 12 вузлах підвіски,

керовані ракети класу «повітря-повітря» (Р-73, Р-77),

ракети «повітря-земля» (Х-31, Х-59, Х-29),

кореговані авіабомби (КАБ-500 і КАБ-1500),

некеровані ракети та бомби,

30-мм автоматична гармата ГШ-30-1 з боєкомплектом на 150 снарядів.

Су-35С активно використовується у військовій кампанії Росії проти України, зокрема — для ударів по наземних цілях і супроводу стратегічної авіації.

Нагадаємо, вранці 7 червня 2025 року Повітряні сили Збройних сил України успішно провели операцію на Курському напрямку, під час якої було збито російський винищувач Су-35.



Раніше повідомлялося, що російська авіація з початку 2025 року «скинула» майже сотню авіабомб на свої та окуповані території.