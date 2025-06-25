Росія отримала три нові винищувачі Су-35С для ПКС

Об'єднана авіабудівна корпорація РФ (ОАК) передала на баланс Повітряно-космічних сил Росії три багатофункціональні винищувачі покоління «4++» Су-35С. Про це повідомляють профільні телеграм-канали, присвячені військовій авіації.
Су-35С — один із ключових винищувачів ПКС РФ. Він є глибоко модернізованою версією Су-27 і вирізняється поліпшеними характеристиками маневровості, дальності польоту і бойових можливостей.
За даними з відкритих джерел, особливостями Су-35С є радіолокаційна станція з фазованою антенною решіткою «Ірбіс-Е», яка здатна одночасно супроводжувати до 30 цілей і обстрілювати до 8 з них.
Су-35С РФ.
Також літак здатний розвивати максимальну швидкість до 2 500 км/год, а його дальність польоту досягає 3 600 км без дозаправлення. Крім того, Су-35С може виконувати надманеврені фігури завдяки керованому вектору тяги.
Озброєння та ракети:
Су-35С активно використовується у військовій кампанії Росії проти України, зокрема — для ударів по наземних цілях і супроводу стратегічної авіації.
Нагадаємо, вранці 7 червня 2025 року Повітряні сили Збройних сил України успішно провели операцію на Курському напрямку, під час якої було збито російський винищувач Су-35.
Раніше повідомлялося, що російська авіація з початку 2025 року «скинула» майже сотню авіабомб на свої та окуповані території.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях