Індустріальний район Харкова атакував дрон «Молнія»

Удар дрона по машині в Харкові.

За попередньою інформацією, яку ще належить уточнити, Індустріальний район Харкова зазнав атаки ворожого дрона типу «Молнія». Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.



«Попередньо постраждали кілька автомобілів у гаражному кооперативі, даних про поранених наразі немає», - зазначив він.



Пізніше в харківських пабліках з'явилося відео, на якому невідомий БпЛА вражає ліву частину кузова фургона ГАЗелі. Характер пошкоджень і тип дрона встановлюються. На місці працюють екстрені служби.

Раніше росіяни атакували Харків ударними дронами у ніч на 25 червня. У місті пролунали вибухи.