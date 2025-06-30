Лікарка-реабілітолог допомагала РФ готувати удари по Одесі

Підозрювана у роботі на РФ.

СБУ затримала агентурну пару, яка допомагала росіянам обстрілювати Одесу. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.







На ворога працювали 61-річна лікарка-реабілітолог і 36-річний колишній працівник «Укрзалізниці». За завданням спецслужб РФ вони збирали координати одеської ППО та запасних командних пунктів українських військ, які захищають місто та акваторію Чорного моря.



Також окупанти прагнули завдати удару по вантажних ешелонах ЗСУ. Для цього агентура намагалася отримати графіки руху військових поїздів і геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях.

Листування з окупантами.

Крім того, лікарка під час роботи з пораненими військовими намагалася вивідати інформацію про місця базування Сил оборони. Зрадників викрила і затримала СБУ. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.