ЗСУ вдарили по складу з БК для ППО та артилерії в Харцизьку

Момент «прильоту» на склад.

Сили оборони України раніше завдали удару по складу боєприпасів в окупованому Харцизьку Донецької області. Пізніше стало відомо, що на об'єкті зберігалися боєприпаси для систем ППО, реактивної артилерії та ствольних гармат. Про це повідомили автори українського OSINT-каналу «КіберБорошно».

Територія була позначена як «покинуте промислове сховище вибухових речовин» і прикривалася зенітно-ракетним комплексом «Тор».

Однак система ППО не змогла запобігти атаці — удар спричинив потужний вибух у ніч на 2 липня. Нагадаємо, катер Чорноморського флоту РФ із десантом був атакований українським БПЛА Bayraktar TB2.