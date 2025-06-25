Bayraktar TB2 вразив катер РФ із десантом на Тендрівській косі — OSINT

Момент «прильоту» по катеру ЧФ РФ. Фото: кадр із відео

Катер Чорноморського флоту РФ з десантом був атакований українським БПЛА Bayraktar TB2. Про це повідомили автори українського OSINT-каналу «КіберБорошно».



«Bayraktar TB2 ВМС України знищує ворожий катер із десантом», - ідеться в підписі до опублікованого відео.

Катер ЧФ РФ догорає на Тендрівській косі. Фото: кадр із відео

Також вдалося визначити місце удару: скидання боєприпасу по російському десанту сталося на Тендрівській косі в Херсонській області, недалеко від єгерського кордону.

Місце удару по десанту ЧФ РФ. Фото: КіберБорошно

Місце удару по десанту ЧФ РФ. Фото: КіберБорошно

Раніше ВМС України повідомили, що було знищено черговий катер Чорноморського флоту з десантом на ТОТ Херсонщини.

Уничтожено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вдоль західного побережжя Херсощини.



Дякую військовим морякам за гарну роботу.



Разом до перемоги!



Командувач ВМС ЗС України / Commander of the Ukrainian Navy — Військово-Морські Силі ЗС України (@UA_NAVY) June 24, 2025



Крім того, з'явилася інформація, що окупанти на лівобережжі Херсонщини підпалюють власні позиції, саботуючи виконання бойових завдань.

Нагадаємо, турецька оборонна компанія Baykar почала будівництво заводу, на якому працюватимуть близько 500 осіб і де вироблятимуть моделі дронів Bayraktar TB2 або Bayraktar TB3.