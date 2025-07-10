Дрони над Домодєдовим: жителі повідомили про падіння безпілотника

Жителі підмосковного Домодєдово 10 липня повідомили про падіння безпілотника, який, за їхніми словами, був збитий близько 16:20.
За даними росЗМІ, протягом дня над Москвою було знищено щонайменше три безпілотні літальні апарати.
Атака дронів торкнулася не лише столиці, а й інших регіонів країни У період з 15:00 до 16:30 за московським часом російськими засобами ППО було перехоплено 25 БПЛА.
Найбільша кількість безпілотників — 14 — була збита в Брянській області. Ще 8 дронів знищено над Білгородською областю.
Нагадаємо, українські війська завдали потрійного удару по будинках ФСБ на окупованій Луганщині: об'єкти знищені.