Після атаки дрона в районі військового заводу в Липецькій області РФ виникла пожежа

Внаслідок атаки безпілотника в районі військового заводу в Липецькій області Росії виникла пожежа. Фото: ASTRA

У районі військового заводу «Енергія» в Єльці Липецької області Росії після атаки безпілотника виникла пожежа, видно дим. Це підприємство вже неодноразово атакували дрони, пише видання ASTRA.

За словами голови області Ігоря Артамонова, внаслідок атаки постраждала одна людина.

«У Добринському районі безпілотник упав поряд із приватним житловим будинком. На щастя, жертв та постраждалих немає. Голова району та оперативні служби працюють на місці події. У Єльці БПЛА впав на території промислової зони. Постраждала одна людина, їй надається вся необхідна медична допомога, загрози життю немає. На місці знаходяться екстрені та профільні служби», — написав губернатор.

Як випливає з кадрів очевидців, дим видно у районі промислової зони неподалік заводу «Енергія». Що саме горить — наразі невідомо.

Нагадаємо, на початку липня на територію заводу «Енергія» в Єльці Липецької області впали щонайменше 12 безпілотників.

Завод також був атакований у ніч проти 23 травня.

ПАТ «Енергія» спеціалізується з виробництва хімічних джерел струму. Продукція заводу широко використовується у різних секторах, включаючи оборонну промисловість, цивільну авіацію, морський транспорт та енергетичний комплекс.