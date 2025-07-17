Найближчим часом війська РФ розпочнуть масштабний літній наступ в Україні — CNN

За кілька тижнів російські війська перейдуть до масштабного літнього наступу. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За інформацією видання, у безпосередній близькості від лінії зіткнення Росія зосередила 160-тисячне угруповання.

«Росія, можливо, використає 160 тисяч військовослужбовців, які зосереджені поблизу ліній фронту», — зазначає CNN.

За даними каналу, ультиматум Дональда Трампа з вимогою досягти перемир'я за 50 днів дає Москві можливість скористатися здобутками останніх тижнів. Вони все більше ставлять під загрозу ключові українські опорні пункти, зокрема, в Донецькій області.

Телеканал зазначає, що ключовими містами для ЗСУ на даний момент є Покровськ, Костянтинівка та Куп'янськ, і скрізь ЗС РФ чинять тиск і поступово просуваються вперед.

У Міністерстві оборони РФ цю інформацію не коментували.