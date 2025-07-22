За добу армія РФ вбила трьох мешканців та поранила 12 у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 21 липня, вбила трьох цивільних. Крім того, 12 людей постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 21 липня росіяни вбили 3 мешканців Донеччини: у Краматорську, Костянтинівці та Зарічному», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 12 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3373 особи, отримали поранення — 4628 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що у Краматорську Донецької області росіяни вдарили авіабомбою у житловий будинок та вбили дитину.

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