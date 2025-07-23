Росіяни просуваються до Покровська через Звірове

Піхота РФ у центрі Звірового (під Покровськом).

Росіяни публікують відео, на якому їхня піхота пересувається по центру селища Звірове — менш ніж за 8 км від Покровська. Про це повідомив телеграм-канал In Factum, опублікувавши відповідні кадри.



«Фактично, це вже південні околиці Покровська. Мережа сіл тут вбудована в саме місто», — йдеться в повідомленні.

Місце, де зафіксовано піхотинця РФ.

Відзначається, що саме тому російським ДРГ так легко проникати в Покровськ через двори та будинки.



Саме тому аналітики DeepState вже позначили Звірове як «сіру зону» на своїй карті просування військ РФ.



Генштаб ЗСУ також підтвердив посилений тиск ворога на Покровському напрямку: за їхніми даними, близько 44% всіх бойових зіткнень за минулу добу припали саме на цю ділянку фронту, включаючи селище Звірове.

Раніше ЗСУ розповіли, з якого боку російські війська намагаються заходити навпроти Покровська.