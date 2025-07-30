Житлова забудова у Краматорську була атакована безпілотником

Сьогодні вдень місто Краматорськ Донецької області зазнало повторного обстрілу з боку російських окупаційних військ. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
«Краматорськ о 13:20 зазнав повторного обстрілу: приватний сектор», — написав Гончаренко в телеграм-каналі МВА.
За попередньою інформацією, агресор застосував ударний БПЛА.
Наслідки атаки уточнюються.
Раніше повідомлялося, що вранці 30 липня Добропільська громада Донецької області зазнала російського обстрілу. У період з 04:30 до 05:00 вибухи пролунали в містах Добропілля та Білицьке.
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