Від офіцера Нацгвардії до посібника окупантів: в Україні оголосили підозру зраднику з Краматорська

Колишній підполковник Нацгвардії допомагав росіянам брати Маріуполь. Фото: Донецька обласна прокуратура

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру у держзраді та колабораціонізмі колишньому підполковнику Національної гвардії України, який перейшов на бік окупантів.



Як повідомляється, фігурант справи — уродженець Краматорська, професійний військовий. У 2018 році український суд вже визнав його винним у державній зраді та засудив до 12 років ув'язнення. Тоді ж він втратив і звання підполковника. Однак через кілька років він вийшов на волю в рамках обміну полоненими і одразу перебрався до окупованого Донецька. Там колишній офіцер вступив до лав незаконних збройних формувань «ДНР».

Завдяки військовому досвіду зрадник швидко зробив кар'єру: отримав посаду «начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту» у так званому «МВС ДНР».



З початком повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року він активно допомагав окупантам. У складі командування резервного пункту у селищі Талаківка брав участь у боях під Маріуполем. Більше того, саме він організовував спецзаходи під час захоплення морського порту та правобережної частини міста: складав документи та розрахунки, щоб забезпечити російських військових засобами радіаційного, хімічного та біологічного захисту.



За «службу» окупанти нагородили його фейковою медаллю «за визволення Маріуполя». Наразі підозрюваний ховається від українського правосуддя на окупованій території, йдеться у повідомленні Донецької прокуратури.

