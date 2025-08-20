На Покровському напрямку ЗСУ знищили склад боєприпасів та укриття армії РФ

На покровському напрямі Спартан знищив склад боєприпасів армії РФ. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці знищили склад боєприпасів армії РФ та укриття російських окупантів на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади «СпартанУкраїнські військовослужбовці знищили склад боєприпасів армії РФ та укриття російських окупантів на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади «Спартан".



«Очищення Покровського напряму від мотлоху триває. Воїни бригади «Спартан» виявили укриття та склади боєкомплекту противника», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, за метою відпрацювали оператори БпЛА. Один із росіян навіть намагався загасити пожежу ганчіркою, а потім сховатися під нею.



Раніше ми писали, що пілоти БПЛА батальйону Signum виявили та вразили три гармати російських військ на Лиманському напрямку..



