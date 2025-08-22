Лавров в інтерв'ю NBC заявив, що позиція Зеленського виключає зустріч із Путіним

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: ТАСС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю американському телеканалу NBC News заявив про те, що позиції Володимира Путіна та Володимира Зеленського зараз надто далекі для того, щоб зустріч відбулася.

«Президент Путін чітко заявив, що готовий зустрітися, якщо ця зустріч справді матиме порядок денний, президентський порядок денний», — сказав Лавров.

«А цей порядок денний взагалі не готовий. Президент Трамп після Анкоріджа запропонував кілька пунктів, які ми поділяємо, і по деяким з них ми погодилися виявити гнучкість», — уточнив Лавров.

Серед принципів, які, за словами очільника МЗС Росії, Трамп перерахував на саміті у Вашингтоні як необхідні для ухвалення, були: відмова від членства України в НАТО та обговорення територіальних питань.

«І Зеленський сказав "ні" всьому. Він навіть, як я вже сказав, сказав "ні" скасуванню закону, який забороняє російську мову. Як ми можемо зустрічатися з людиною, яка претендує на роль лідера? Жодної зустрічі не заплановано», — сказав Лавров.

Серія заяв Лаврова цього тижня свідчить про те, що мирний процес навколо України знову опинився у безвиході.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю російським ЗМІ Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форм роботи з українського врегулювання — ні від двосторонніх, ні від тристоронніх. При цьому він наголосив, що будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати дуже ретельно.

Крім того, очільник МЗС РФ додав, що «без поваги до безпеки Росії та повною мірою прав росіян в Україні ні про які довгострокові домовленості і мови бути не може».